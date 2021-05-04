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Шуба, дівчата і 30 тисяч доларів. Арбітр згадав, як його намагалося підкупити Динамо

4 травня, 19:02

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Іспанський рефері Антоніо Лопес Ньєто розповів про скандальний матч Ліги чемпіонів, після якого УЄФА дискваліфікував київське Динамо

Колишній іспанський арбітр Антоніо Лопес Ньєто в програмі "Los otros de Movistar" розповів про скандальний матч Ліги чемпіонів 1995 року. Тоді Ньєто звинуватив Динамо у підкупі перед поєдинком з Панатінаїкосом.

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Рефері зустріли представники клубу, після прогулянки по місту вони відвезли Антоніо в сауну. Потім він повернувся в готель. "Я приймав душ, коли хтось постукав у двері і залишив посилку. Потім подзвонив телефон і я почув: "Антоніо, ми передали тобі шубу"... Але найгірше було ще попереду. Ми вирушили повечеряти з цими панами, і вони на двох "Мерседесах" поїхали прямо в ліс. Там була вілла. "Це штаб київського Динамо", – сміючись сказали вони.

На віллі якісь дівчата почали бігати навколо мене в дуже провокаційній манері. А потім мені дали папір, на якому було написано: "Антоніо, перемога Динамо. 30 тисяч для вас", – цитує Ньєто сайт besoccer.com.

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Нагадаємо, що Динамо обіграло Панатінаїкос – 1:0, а Ньєто заявив про підкуп. Київський клуб виключили з Ліги чемпіонів і дискваліфікували на рік.

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