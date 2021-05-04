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"У Ващука впливові друзі": дружина Гусєва – про боргову справу на 50 тисяч доларів

4 травня, 13:07

Олег Люлька Олег Люлька

"Якщо поліція не наздожене цю людину, то її наздожене карма", – заявила Марія Гусєва, коментуючи конфлікт свого чоловіка з експартнером по Динамо

Олег Гусєв і його дружина Марія

Олег Гусєв і його дружина Марія / Фото: Instagram

Дружина колишнього півзахисника Динамо, а нині асистента головного тренера київської команди Олега Гусєва Марія розповіла про скандальну суперечку свого чоловіка з колишнім одноклубником Владиславом Ващуком. Як ми писали раніше, Гусєв заявляє, що Ващук винен йому 50 тисяч доларів.

"Це реальна історія, цією справою зараз займається поліція. Олег ніколи не буде виносити якісь сварки, але коли так уже сталося..."

"Якщо чесно, то я не розумію, як такі суми можна давати в борг без розписки. Коли людина приїжджає, забирає гроші в банку під твоє ім'я, під чесне слово обіцяє, що їх поверне, бо ось зараз треба... Скажи ти, що ось зараз немає, я взяв, але не можу повернути. Але відмовлятися від своїх слів публічно, для мене це просто дикість. Мені здається, що карма в цьому випадку, а я дуже на це сподіваюся, спрацює. Якщо поліція не наздожене цю людину, то її наздожене карма"

"Борг не повернули, тому що у Ващука є впливові друзі. Вони не дозволяють дати хід цій справі, як могло б бути. На жаль, в нашій країні це так вирішується, всі ми знаємо про корупцію. Це велика сума і для мене це жесть. Це ж не 100 гривень взяти, так чинити просто не можна, це свинство"

"Олег з Ващуком не спілкуються. Не знаю, як Влад спить після всього вночі", – сказала Марія Гусєва в інтерв'ю каналу SportArena

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Олег Гусєв

Олег Гусєв / Фото: Анатолiй Бойко

/ Фото: Сегодня|Спорт

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Сам Владислав Ващук раніше, коментуючи звинувачення з боку Олега Гусєва, назвав їх політикою: "Раніше ми дружили, а зараз Гусєв перетворився на те, чим він є. Нехай розповідає, що хоче".

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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