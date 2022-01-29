Жертва Усика озвучив ім'я найкращого суперважа світу

Незважаючи на те що Олександру Усику належать чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі, британець Тоні Беллью не поспішає називати його найкращим бійцем у хевівейті.
І це при тому, що сам Белью був брутально нокаутований Усиком 2018-го. Щоправда, це було у крузервейті.
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"Нині Тайсон Ф'юрі – найкращий суперваж у світі. Йому дихає в потилицю Олександр Усик, проте з огляду на те, як Ф'юрі впорався з Деонтеєм Вайлдером в їхньому останньому бою, не можна не назвати його першим номером", – заявив Белью виданню Talksport.
Нагадаємо, Усик і Ф'юрі вже навесні могли б визначити, хто з них король хевійвейту. Але їхній бій за звання абсолютного чемпіона світу зірвався.
У квітні чемпіон за версією WBC Ф'юрі поб'ється з Ділліаном Вайтом.
Усик же проведе реванш з Ентоні Джошуа, якого здолав одностайним рішенням суддів у вересні. Не виключено, що їхній повторний поєдинок відбудеться аж у червні.
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