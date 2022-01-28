Миколенко передав нефартовий номер Усику: і варто було обмінюватися подарунками?

Гравець Евертона та чемпіон світу з боксу влаштували обмін подарунками, у Миколенка тепер є боксерська рукавичка, а у Усика футболка ліверпульського клубу

Усик та Миколенко обмінялися подарунками / Фото: Колаж: Сьогодні

Віталій Миколенко не встиг як слід адаптуватися в Евертоні, як потрапив у лазарет. У футболіста проблеми зі спиною.

Підтримав гравця збірної України чемпіон світу за версіями WBA super, WBO, IBF Олександр Усик. Він презентував Миколенку боксерську рукавичку. Тепер захиснику буде ще легше відбиватися від форвардів суперника.

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Віталій у боргу не залишився та подарував боксеру футболку Евертона.

Цікаво, що 19-й номер – невдалий для гравців Евертона. У попередніх футболістів, які виступали з цією цифрою на спині, кар'єра в клубі з Ліверпуля не залагодилася.

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Раніше ми писали, що Віталій Кличко благав Ентоні Джошуа не відмовлятися від реваншу з Олександром Усиком. Британець подумував взяти відступні та погодитися, щоб Усик та Тайсон Ф'юрі провели об'єднавчий поєдинок.