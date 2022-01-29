Осідлаю тебе так само: Усик верхи на коні пригрозив Ф'юрі

Усик поки не знає, коли відбудеться реванш з Ентоні Джошуа, тому ще не приступав до серйозних тренувань.
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Тому у боксера з'явилося небагато вільного часу, щоб спробувати нове хобі. Нещодавно він грав на барабанах, а тепер почав освоювати верхову їзду.
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Тим не менш, Усик не пропустив можливості підколоти свого суперника Тайсона Ф'юрі, який не відбувся (поки що).
Проїжджаючи повз камеру, Усик заявив: "Гей, Ф'юрі, я тебе осідлаю так само".
Нагадаємо, Усик сподівався зустрітися з Ф'юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, але британець у підсумку обрав бій проти Ділліана Вайта.
Як справи у Усіка:
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