Ворожка передбачила: Циганського короля тролять за втечу від Усика

Напередодні Ф'юрі заявив, що буде битися з Ділліаном Вайтом замість Олександра Усика і навіть опублікував постер до майбутнього поєдинку.
Промоутер Усика Олександр Красюк не пройшов повз такий фінт британця і відповів боксеру в його стилі.
"Схоже, ворожка передбачила Тайсону Ф'юрі поганий сценарій у його бою з Олександром Усиком", – пожартував Красюк у себе в Instagram.
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Цікаво, що раніше Ф'юрі розривався із заявами, що хоче бій з Усиком, Вайтом чи Ентоні Джошуа.
"Джошуа боягуз, Усик п**а, а Ділліан Вайт не хоче битися. Якщо я неправий, давай, б**ь, битися. Ви всі труси, бомжари, ганчірки", – не підбирав слів Тайсон.