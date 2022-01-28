Світ побачить здачу. Тренер Ф'юрі розлютований поведінкою Джошуа

Об'єднавчий бій у надважкій вазі відкладається. Ентоні Джошуа відмовився брати відступні та зустрінеться з Усиком. Про це британця дуже просив Віталій Кличко.
Поведінка колишнього чемпіона розлютила тренера Тайсона Ф'юрі. Він упевнений, що Джошуа нічого не світить у реванші.
"Стилі роблять бої і світ побачить один результат – здачу Джошуа. Моя неупереджена думка", – заявив Пітер Ф'юрі.
Раніше Ф'юрі обізвав Джошуа та його промоутера Едді Хірна психами, за їх відмову від космічної суми відступних – 90 мільйонів доларів.
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Тепер навесні Джошуа спробує взяти реванш за поразку Усику:
А ось Ф'юрі вже оголосив, що зустрінеться з Ділліаном Уайтом.
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