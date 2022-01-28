Реванш Усика і Джошуа доведеться перенести: свиню підсунув Ф'юрі

Всі очікували, що Ф'юрі битиметься з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, але британець несподівано дав задню.
Рішення Ф'юрі розгнівало Гірна, адже вся робота, яку виконали менеджери для організації супербою, виявилася марною.
"Я не можу зрозуміти – ти щойно переміг Деонтея Вайлдера, далі бій за абсолют, але ти видираєш проміжний бій. Вся робота, яка велася за лаштунками, розсипалася", – обурюється промоутер.
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Тепер все повертається до вихідної точки, оскільки Ф'юрі захищатиме титул WBC проти Уайта, а Усик проведе реванш із Джошуа,
Але терміни боїв трохи змінилися. Спочатку бій Усик – Джошуа планували провести до кінця квітня.
"В даний час ми говоримо про квітень для Ф'юрі проти Вайта і, можливо, у травні для Джошуа проти Усика.
Все, що пов'язане з Усиком та Ей Джеєм, дуже прямолінійно. Два хлопці, у нас є угода, у нас є контракт, ми знаємо умови, просто треба домовитись, коли і де", – сказав Гірн в інтерв'ю talksport.com.
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