Замість Усика – кікбоксер: Ф'юрі показав постер наступного бою

Сьогодні Тайсон Ф'юрі в Instagram опублікував постер майбутнього поєдинку. Тим самим поклав край чуткам, що навесні зустрінеться з Олександром Усиком.
"Хто ще з нетерпінням чекає на цей бій? Найкращі в Британії. Настав час надати фанатам той бій, якого вони хочуть", – написав Ф'юрі.
Нагадаємо, вчора Ф'юрі обізвав Джошуа та його промоутера Едді Хірна псіхами, за їх відмову від космічної суми відступних – 90 мільйонів доларів.
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Ділліан Уайт – колишній кікбоксер, чемпіон Європи та дворазовий чемпіон Великобританії з кікбоксингу за версією K-1. Протягом п'яти років посідав перше місце у рейтингу найкращих кікбоксерів Великобританії. Також брав участь у змішаних єдиноборствах.
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У боксі провів 30 боїв – 28 перемог у 30 боях. Програвав Олександру Повєткіну та Ентоні Джошуа.
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