Навіщо мочити? Тренер Кличка розповів, як Ф'юрі здолає Усика

Боксерський світ завмер в очікуванні – чи відбудеться бій Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі вже навесні.
Якщо цей поєдинок за статус короля суперважкого дивізіону все-таки відбудеться, Усику буде дуже важко розраховувати на успіх.
Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічев пояснив чому.
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"Ви гадаєте, Ф'юрі різко побіжить мочити Усика з обох рук? Але ж він може стати в стійку шульги й сісти на ногу. Повірте, для Усика це буде дуже незручно. Ф'юрі викидатиме удари, не підпускаючи до себе Усика".
"Буде стрибати, як із Кличком, тик-тик-тик, ручками помахає, очки набере – і все, справа зроблена. Навіщо Ф'юрі мочити Усика, ризикувати нарватися на удари?"
"Коли Кличко ставав на ногу – як же важко було до нього дістатися. А Ф'юрі ще більший, 2.06, теж так стане і махатиме рукою. Дістанеться до нього Усик? З ухилами, пірнанням, через пузо?"
"Бачили, як Ф'юрі зараз набиває свій живіт на тренуваннях важкими м'ячами? Для чого він це робить? Він уже готує свій живіт до бомбардування швидкими ударами".
"Але якщо Ф'юрі стане в стійку шульги, то Усику вже не вдасться пробити його по печінці, тому що Ф'юрі закриє її ліктем. Це буде складно, майже неможливо", – сказав на своєму YouTube-каналі Сергій Городнічев.
Нагадаємо, у вересні Усик сенсаційно здолав Джошуа у Лондоні одностайним рішенням суддів.
У квітні має відбутися їхній реванш, але на Близькому Сході у ці строки хочуть влаштувати поєдинок Усик – Ф'юрі, пропонуючи Джошуа відійти убік з компенсацію у 20 млн доларів.
Дивіться, як Усик та Ф'юрі перемогли своїх суперників наприкінці 2021-го