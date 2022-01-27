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Навіщо мочити? Тренер Кличка розповів, як Ф'юрі здолає Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
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27 січня, 13:15
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Сергій Городнічев поділився своїм сценарієм потенційного поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Боксерський світ завмер в очікуванні – чи відбудеться бій Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі вже навесні.

Якщо цей поєдинок за статус короля суперважкого дивізіону все-таки відбудеться, Усику буде дуже важко розраховувати на успіх.

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Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічев пояснив чому.

"Ви гадаєте, Ф'юрі різко побіжить мочити Усика з обох рук? Але ж він може стати в стійку шульги й сісти на ногу. Повірте, для Усика це буде дуже незручно. Ф'юрі викидатиме удари, не підпускаючи до себе Усика".

"Буде стрибати, як із Кличком, тик-тик-тик, ручками помахає, очки набере – і все, справа зроблена. Навіщо Ф'юрі мочити Усика, ризикувати нарватися на удари?"

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі
Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

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"Коли Кличко ставав на ногу – як же важко було до нього дістатися. А Ф'юрі ще більший, 2.06, теж так стане і махатиме рукою. Дістанеться до нього Усик? З ухилами, пірнанням, через пузо?"

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

"Бачили, як Ф'юрі зараз набиває свій живіт на тренуваннях важкими м'ячами? Для чого він це робить? Він уже готує свій живіт до бомбардування швидкими ударами".

"Але якщо Ф'юрі стане в стійку шульги, то Усику вже не вдасться пробити його по печінці, тому що Ф'юрі закриє її ліктем. Це буде складно, майже неможливо", – сказав на своєму YouTube-каналі Сергій Городнічев.

Городничев і Кличко
Городничев і Кличко / Фото: Instagram

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Нагадаємо, у вересні Усик сенсаційно здолав Джошуа у Лондоні одностайним рішенням суддів.

У квітні має відбутися їхній реванш, але на Близькому Сході у ці строки хочуть влаштувати поєдинок Усик – Ф'юрі, пропонуючи Джошуа відійти убік з компенсацію у 20 млн доларів.

Дивіться, як Усик та Ф'юрі перемогли своїх суперників наприкінці 2021-го

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