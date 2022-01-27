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Зачем мочить? Тренер Кличко рассказал, как Фьюри одолеет Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
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27 января, 13:15
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Сергей Городничев поделился своим сценарием потенциального поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри
Тайсон Фьюри vs Александр Усик
Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Боксерский мир замер в ожидании – состоится ли бой Александр Усик – Тайсон Фьюри уже этой весной.

Если этот поединок за статус короля супертяжелого дивизиона все таки состоится, Усику будет крайне трудно рассчитывать на успех.

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Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев объяснил почему.

"Вы думаете, Фьюри резко побежит мочить Усика с обеих рук? Но он ведь может стать в стойку левши и сесть на ногу. Поверьте, для Усика это будет очень неудобно. Фьюри будет выкидывать удары, не подпуская к себе Усика".

"Будет прыгать, как с Кличко, тык-тык-тык, ручками помашет, очки понабирает – и все, дело в шляпе. Зачем Фьюри мочить Усика, рисковать нарваться на удары?"

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри
Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

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"Когда Кличко становился на заднюю ногу – как же тяжело было до него достать. А Фьюри еще больше, 2.06, тоже так вот станет и будет махать рукой. Подберется к нему Усик? С уклонами, нырком, через живот?"

Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

"Видели, как Фьюри сейчас набивает свой живот на тренировках тяжелыми мячами? Для чего он это делает? Он уже готовит свой живот к бомбардировке быстрыми ударами".

"Но если Фьюри станет в стойку левши, то Усику уже не получится пробить его по печени, потому что Фьюри закроет ее локтем. Это будет сложно, практически невозможно", – сказал на своем YouTube-канале Сергей Городничев.

Городничев и Кличко
Городничев и Кличко / Фото: Instagram

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Напомним, в сентябре Усик сенсационно одолел Джошуа в Лондоне единогласным решением судей.

В апреле должен состояться их реванш, но на Ближнем Востоке в эти сроки хотят устроить поединок Усик – Фьюри, предлагая Джошуа отойти в сторонку за компенсацию в 20 млн долларов.

Смотрите, как Усик и Фьюри победили своих соперников в конце 2021-го

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