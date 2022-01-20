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Зненацька! Усик – Ф'юрі уже навесні

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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20 січня, 08:24
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Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Усиком та Ф'юрі можуть провести не наприкінці нинішнього року, а вже найближчої весни
Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Уже навесні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі можуть побитися за звання короля хевівейту на Близькому Сході.

Читайте також: Усик на стероїдах: Ф'юрі запідозрив українця у махінаціях

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Раніше планувалося, що навесні суперником Усика в реванші стане Ентоні Джошуа, а Ф'юрі поб'ється з Ділліаном Вайтом.

Проте промоутер Джошуа та Вайта Едді Гірн заявив, що обидва його підопічні готові відійти вбік, щоб рубка Усик – Ф'юрі стала реальністю вже навесні.

"Я досі вважаю, що ми поки що рухаємося до боїв Джошуа – Усик і Фьюрі – Вайт. Але є люди, які хочуть побачити бій між Ф'юрі та Усиком. Вони готові заплатити за це багато грошей. Якщо на кону багато грошей, то не проблема підготувати план, завдяки якому всі будуть щасливі. Звісно, у такому разі є непоганий шанс, що Ф'юрі та Усик вже незабаром проведуть поєдинок", – заявив Едді Гірн у коментарі Boxing Social.

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає
Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

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У такому разі, за словами Гірна, Джошуа зустрінеться з переможцем бою Усик – Ф'юрі, а Вайт стане обов'язковим претендентом для нового абсолютного чемпіона.

"У цьому бізнесі все може затихнути на три-чотири дні, а потім раптом ви укладаєте угоду за три-чотири години. Тож слідкуйте за процесом, чекайте на несподіване", – заінтригував Гірн.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

За словами промоутера Ф'юрі Боба Арума, у проведенні весняного бою його підопічного з Усиком зацікавлені шейхи.

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"Якийсь повний хаос, – сказав Арум TalkSport. – Є обіцянки з Близького Сходу провести бій Усик – Ф'юрі. Ситуація дуже заплутана. Сподіваюся, все вирішиться у п'ятницю".

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі
Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

Дивіться, як Усик та Ф'юрі перемогли своїх суперників у 2021-му

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