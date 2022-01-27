Джошуа, не роби цього, будь ласка! Віталій Кличко благає британця

Легендарний український боксер Віталій Кличко очікує на другий поєдинок між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.
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Кличко впевнений, що британцю в жодному разі не можна брати відступні та відмовлятися від реваншу.
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"Вся боксерська аудиторія чекає на реванш і якщо Джошуа відмовиться, то покаже свою слабкість. Джошуа, не роби цього, будь ласка", – звернувся Кличко до британця.
"Як боксери, ми б'ємося не тільки для себе, а й для глядачів. І якщо глядач хоче бою, він має відбутися".
Багато суперечок навколо: це Усик такий сильний чи Джошуа десь помилився? Це питання цікавить кожного фаната боксу. Давайте отримаємо відповідь. Реванш має відбутися", – цитує Кличка-старшого SkySports.
Нагадаємо, що Ф'юрі обізвав Джошуа та його промоутера Едді Хірна психами, за їх відмову від космічної суми відступних – 90 мільйонів доларів.
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