Справа не в грошах: у команді Джошуа шукають виправдання для скасування реваншу з Усиком

Промоутер Едді Гірн стверджує, що Ентоні Джошуа націлений на реванш із Олександром Усиком, але натякнув, що буде готовий піти на поступки

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Напередодні з'явилася інформація, що Джошуа відмовиться від реваншу з Усиком за 20 мільйонів доларів.

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Едді Хірн заперечує цю інформацію. Промоутер зазначив, що контракт на реванш ще не підписано, щоб було від чого відмовлятися.

У Джошуа є план. Він хоче лише повернути чемпіонські титули. Зараз у нього є залізна можливість це зробити – реванш із Усиком ", – сказав Гірн в інтерв'ю dazn.com.

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Далі промоутер налив багато води, розмірковуючи про можливість скасування реваншу і позиції Джошуа в цьому питанні.

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"Ентоні ніколи нікого не уникав, він не хоче, щоб хтось думав, що він боїться цього виклику. Іноді тобі треба думати своєю головою. Тут можна зіграти по-розумному, але для Ентоні гроші – не головне. Якщо план має сенс з погляду розвитку, робота з новим тренером, можливо, спочатку варто провести інший бій", – одразу знайшов причину Гірн.

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