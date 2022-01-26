Виходу немає: дружина Кличка готова взятися за написання книги

47-річна Наталя Кличко усіляко намагається урізноманітнити своє життя. Днями вона навіть погодилася, щоб її викрали – мовляв, пригода ж.
А тепер дружина Віталія Кличка дала зрозуміти, що не проти дебютувати на літературній ниві.
Темою її книжки може стати медитація.
Далі по темі
"Коли тобі здається, що виходу немає і ти не знаєш, яке рішення ухвалити, занурся в тишу і заспокой свій розум. У тиші чути голос Душі. Якщо на хвилинку затихнути і подивитися всередину себе, то можна на ту чи іншу ситуацію подивитися з боку та відчути, як вчинити правильно. І тоді це рішення буде твоїм, а не нав'язаним", – написала в Instagram Наталія Кличко.
"Оце написала. Ну ти даєш. Книгу час писати, тут уже тісно", – відреагувала на пост Наталії у коментарях одна з її подруг.
"Хороша ідея", – погодилася та.
Як повідомлялося раніше, Віталій Кличко та його дружина Наталія живуть окремо: він у Києві, вона – у Німеччині. У ЗМІ неодноразово писали про їхнє розлучення. Але Віталій це заперечує.
"Якщо будемо розлучатися, то повідомлю про це..." – відзначив нещодавно Кличко у інтерв'ю Дмитру Гордону.