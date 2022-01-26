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Виходу немає: дружина Кличка готова взятися за написання книги

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 07:44
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Дружина вічного чемпіона WBC та мера Києва Віталія Кличка Наталія, відома як співачка, може спробувати себе і в ролі письменниці
Виталій і Наталія Клички
Виталій і Наталія Клички / Фото: Getty Images, Instagram

47-річна Наталя Кличко усіляко намагається урізноманітнити своє життя. Днями вона навіть погодилася, щоб її викрали – мовляв, пригода ж.

А тепер дружина Віталія Кличка дала зрозуміти, що не проти дебютувати на літературній ниві.

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Темою її книжки може стати медитація.

"Коли тобі здається, що виходу немає і ти не знаєш, яке рішення ухвалити, занурся в тишу і заспокой свій розум. У тиші чути голос Душі. Якщо на хвилинку затихнути і подивитися всередину себе, то можна на ту чи іншу ситуацію подивитися з боку та відчути, як вчинити правильно. І тоді це рішення буде твоїм, а не нав'язаним", – написала в Instagram Наталія Кличко.

"Оце написала. Ну ти даєш. Книгу час писати, тут уже тісно", – відреагувала на пост Наталії у коментарях одна з її подруг.

"Хороша ідея", – погодилася та.

Дружина Віталія Кличка Наталія
Дружина Віталія Кличка Наталія / Фото: Instagram

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Як повідомлялося раніше, Віталій Кличко та його дружина Наталія живуть окремо: він у Києві, вона – у Німеччині. У ЗМІ неодноразово писали про їхнє розлучення. Але Віталій це заперечує.

"Якщо будемо розлучатися, то повідомлю про це..." – відзначив нещодавно Кличко у інтерв'ю Дмитру Гордону.

У подружжя є троє дітей
У подружжя є троє дітей / Фото: klitschko-brothers

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