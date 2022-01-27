Джошуа, не делай этого, пожалуйста! Виталий Кличко умоляет британца

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко ожидает второй поединок между Энтони Джошуа и Александром Усиком.
Читайте также: Вместо Усика – кикбоксер: Фьюри показал постер следующего боя
Кличко уверен, что британцу ни в коем случае нельзя брать отступные и отказываться от реванша.
Далее по теме
"Вся боксерская аудитория ждет реванш и если Джошуа откажется, то покажет свою слабость. Джошуа, не делай этого, пожалуйста", – обратился Кличко к британцу.
"Как боксеры, мы бьемся не только для себя, но и для зрителей. И если зритель хочет боя, он должен состояться.
Много споров вокруг: это Усик такой сильный или Джошуа где-то ошибся? Этот вопрос интересует каждого фаната бокса. Давайте получим ответ. Реванш должен состояться", – цитирует Кличко-старшего SkySports.
Напомним, что Фьюри обозвал Джошуа и его промоутера Эдди Хирна психами, за их отказ от космической суммы отступных – 90 миллионов долларов.
Читайте также:
- Терпение лопнуло! Усик ответил Фьюри за "бомжару"
- Зачем мочить? Тренер Кличко рассказал, как Фьюри одолеет Усика
- Украина против России! На Усика снова выводят Гассиева
- Дело не в деньгах: в команде Джошуа ищут оправдание для отмены реванша с Усиком
- Выхода нет: жена Кличко готова взяться за написание книги