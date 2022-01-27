Джошуа, не делай этого, пожалуйста! Виталий Кличко умоляет британца

Вечный чемпион WBC обратился к британскому боксеру, чтобы тот провел реванш с Александром Усиком, ведь именно этого боя ждут миллионы болельщиков

Кличко посоветовал Джошуа снова драться с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко ожидает второй поединок между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

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Кличко уверен, что британцу ни в коем случае нельзя брать отступные и отказываться от реванша.

"Вся боксерская аудитория ждет реванш и если Джошуа откажется, то покажет свою слабость. Джошуа, не делай этого, пожалуйста", – обратился Кличко к британцу.

Кличко подарил Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

"Как боксеры, мы бьемся не только для себя, но и для зрителей. И если зритель хочет боя, он должен состояться. Много споров вокруг: это Усик такой сильный или Джошуа где-то ошибся? Этот вопрос интересует каждого фаната бокса. Давайте получим ответ. Реванш должен состояться", – цитирует Кличко-старшего SkySports.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

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Напомним, что Фьюри обозвал Джошуа и его промоутера Эдди Хирна психами, за их отказ от космической суммы отступных – 90 миллионов долларов.