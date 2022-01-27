Україна проти Росії! На Усика знову виводять Гассієва

Міжнародна боксерська федерація (IBF) готує організацію претендентського бою на чемпіонський пояс у суперважкій вазі, чинним володарем якого є Олександр Усик.
Один учасник претендентського поєдинку вже відомий – це непереможний хорват Філіп Хргович.
А ось його суперником IBF запропонувала стати двом боксерам – мексиканському товстунові Енді Руїсу, який 2019-го сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, та росіянину Мурату Гассієву.
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Про це повідомляє Boxingscene.
Час на роздуми в обох до п'ятниці. Якщо обидва дадуть згоду, вибір буде зроблено на користь Гассієва, оскільки в поточному рейтингу IBF він вище за Руїса.
Нагадаємо, 2018-го у Москві Гассієв начисто програв Олександру Усику бій за звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті. З того часу росіянин неодноразово заявляв про бажання взяти в українця реванш. Тепер у нього з'явилася така можливість.
Щоправда, навряд бій Усик – Гассієв, навіть якщо росіянин впорається з Хрговичем, відбудеться найближчим часом.
На 2022-й у планах Усика – розправитися з британцями Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.
Дивіться, як Усик переміг Гассієва 2018-го
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