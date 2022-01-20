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Усик відмовився від машини за перемогу над росіянином

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 12:31
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Усику хотіли зробити дорогий подарунок після московської перемоги над Муратом Гассієвим, але українець презент не прийняв – боксер розповів, чому
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

Скандальна перемога над росіянином Муратом Гассієвим 2018 року в Москві принесла Олександру Усику титул абсолютного чемпіона світу у крузервейті. А могла зробити його ще й власником нової дорогої машини, але українець від неї відмовився.

"Після Москви така тема була, коли я виграв всі чотири пояси, кубок. Коли я приїхав додому, мені менеджер телефонує і каже: "Слухай, тут чоловік хоче зробити тобі подарунок". Я питаю: "Що?" Він: "Ось такий автомобіль". Дуже крутий. Я кажу: "Перепрошую, але мені здається, що це занадто дорогий подарунок". Я відмовився від цього подарунка, а за пару тижнів думаю: "Ну хотіла людина подарувати тачку, ну що ти?"

2018-го Гассієву добряче дісталося від Усика
2018-го Гассієву добряче дісталося від Усика / Фото: Getty Images

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"А потім за тиждень знову думаю, що люди, коли роблять такі подарунки, хочуть мати щось натомість", – пояснив відмову від тієї подарункової машини Усик в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

Нагадаємо, після вересневої перемоги над Ентоні Джошуа Усик сам побалував себе дорогою автівкою,придбавши шестиколісний гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG.

Усик і його нове авто
Усик і його нове авто / Фото: Instagram

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