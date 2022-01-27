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Украина против России! На Усика снова выводят Гассиева

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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27 января, 09:02
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Александр Усик опять может подраться с Муратом Гассиевым, которого избил четыре года назад в Москве
В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика
В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) готовит организацию претендентского боя на чемпионский пояс в супертяжелом весе, действующим обладателем которого является Александр Усик.

Один участник претендентского поединка уже известен – это непобедимый хорват Филип Хргович.

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А вот его соперником IBF предложила стать двум боксерам – мексиканскому толстяку Энди Руису, который в 2019-м сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, и россиянину Мурату Гассиеву.

Об этом сообщает Boxingscene.

Время на раздумья у обоих до пятницы. Если оба дадут согласие, выбор будет сделан в пользу Гассиева, поскольку в текущем рейтинге IBF он располагается выше Руиса.

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Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

Напомним, в 2018-м в Москве Гассиев вчистую проиграл Александру Усику бой за звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте. С тех пор россиянин не раз заявлял о желании взять у украинца реванш. Теперь у него появилась для этого возможность.

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Гассиев vs Усик
Гассиев vs Усик / Фото: Getty Images

Правда, вряд ли бой Усик – Гассиев, даже если россиянин справится с Хрговичем, состоится в ближайшем будущем.

На 2022-й в планах у Усика – разделаться с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Смотрите, как Усик победил Гассиева в 2018-м

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