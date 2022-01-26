Усик – Джошуа: Леннокс Льюїс дав різку пораду земляку

Ентоні Джошуа дадуть 20 мільйонів доларів, якщо він відмовиться від реваншу з Олександром Усиком і дозволить українцю уже навесні побитися за титул абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
Але легендарний британський боксер Леннокс Льюїс, колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, не радить Ей-Джею приставати на цю фінансову пропозицію.
"Ти б узяв 15 мільйонів фунтів стерлінгів за відмову від реваншу, в якому міг би повернути свої пояси?" – запитали у Льюїса в Twitter.
"Ні! Я б спочатку повернув свої титули. Це не критика Джошуа. Це просто те, що я зробив би в цій ситуації", – відповів Леннокс.
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Нагадаємо, у вересні Джошуа сенсаційно програв Усику бій за титули WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.
У квітні має відбутися їхній реванш, але на Близькому Сході у цей час хочуть влаштувати поєдинок Усик – Ф'юрі, пропонуючи Джошуа відійти убік за солідну компенсацію.
Дивіться, як Джошуа програв Усіку у вересні
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