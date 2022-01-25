Джошуа, краще бери гроші: промоутер Усика попередив британця

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк вважає, що Ентоні Джошуа потрібно серйозно подумати над пропозицією взяти гроші і дозволити Усику битися з Тайсоном Ф'юрі

Ентоні Джошуа радять взяти гроші / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

За повідомленнями закордонних ЗМІ, Джошуа пропонують 20 мільйонів доларів за відмову від реваншу з гарантованим правом зустрітися з переможцем бою Усик – Ф'юрі.

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Красюк вважає це чудовим варіантом для Джошуа, адже у разі повторної поразки від українця на його кар'єрі можна буде ставити хрест.

"Допустимо, наступний бій Джошуа з Усиком. Чи заробив би він більше? Я не знаю. Може бути. Чи це буде ризикований бій для нього? Безумовно так. Якщо він програє Усику вдруге, у багатьох виникне питання про його майбутнє. Ось якщо він візьме ці гроші та отримає гарантію бою з переможцем Ф'юрі – Усик, то він отримає свої гроші та шанс битися за звання абсолютного. Для нього це велика перевага. Тому, якби я був Ей-Джеєм, я, мабуть, дуже серйозно розглянув би цю пропозицію", – підказує британцю Красюк.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Промоутер не вважає, що таким чином Джошуа виявить свою слабкість, адже бокс – це бізнес.

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"З погляду бізнесу, чому б і ні? Це не показує, що він когось боїться . Саме він дає шанс на те, щоб бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі відбувся. Відійшовши у бік через гроші, він міг би провести бій для підготовки, а потім битися з переможцем, що є найкращим сценарієм для нього", – додав українець.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Красюк зазначив, що є ще один фактор, який заважає проведенню супербою Усик – Ф'юрі – це обов'язковий претендент на пояс Циганського короля Ділліан Вайт. З ним також потрібно домовлятися.

"Згідно з моїм досвідом, це досить складна схема, щоб втілитись в реальність. Тим не менш, є шанс, що всі сторони погодяться і ми побачимо бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі", – цитує Красюка boxingscene.com.

Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

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Наступний бій Усика. Як йдуть справи: