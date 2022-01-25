Джошуа, краще бери гроші: промоутер Усика попередив британця

За повідомленнями закордонних ЗМІ, Джошуа пропонують 20 мільйонів доларів за відмову від реваншу з гарантованим правом зустрітися з переможцем бою Усик – Ф'юрі.
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Красюк вважає це чудовим варіантом для Джошуа, адже у разі повторної поразки від українця на його кар'єрі можна буде ставити хрест.
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"Допустимо, наступний бій Джошуа з Усиком. Чи заробив би він більше? Я не знаю. Може бути. Чи це буде ризикований бій для нього? Безумовно так.
Якщо він програє Усику вдруге, у багатьох виникне питання про його майбутнє.
Ось якщо він візьме ці гроші та отримає гарантію бою з переможцем Ф'юрі – Усик, то він отримає свої гроші та шанс битися за звання абсолютного.
Для нього це велика перевага. Тому, якби я був Ей-Джеєм, я, мабуть, дуже серйозно розглянув би цю пропозицію", – підказує британцю Красюк.
Промоутер не вважає, що таким чином Джошуа виявить свою слабкість, адже бокс – це бізнес.
"З погляду бізнесу, чому б і ні? Це не показує, що він когось боїться . Саме він дає шанс на те, щоб бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі відбувся.
Відійшовши у бік через гроші, він міг би провести бій для підготовки, а потім битися з переможцем, що є найкращим сценарієм для нього", – додав українець.
Красюк зазначив, що є ще один фактор, який заважає проведенню супербою Усик – Ф'юрі – це обов'язковий претендент на пояс Циганського короля Ділліан Вайт. З ним також потрібно домовлятися.
"Згідно з моїм досвідом, це досить складна схема, щоб втілитись в реальність. Тим не менш, є шанс, що всі сторони погодяться і ми побачимо бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі", – цитує Красюка boxingscene.com.
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