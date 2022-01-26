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Це договірняк! І в реванші Джошуа розірве Усика: тренер Кличка збожеволів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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26 січня, 13:57
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Екснаставник Володимира Кличка Сергій Городнічов обрушився з новими звинуваченнями у закулісних домовленостях на Олександра Усика та Ентоні Джошуа
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

Сергій Городнічов знову заявив, що Ентоні Джошуа міг навмисне програти Олександру Усику у вересні. Продовженням цієї "вистави", за словами колишнього тренера Володимира Кличка, може стати розгромна перемога британця у матчі-реванші з українцем.

"Підстава? Все може бути. Можливо, нас розводять. Не може бути так, щоб такого рівня боксер, як Джошуа, виходив і нічого не робив. Нічого! Я ще раз навмисне переглянув бої Джошуа – не може боксер з таким рівнем боксу виходити і нічого не робити в бою з Усиком, похабно боксувати, віддавши бій і нічого не показавши. Ну не може такого бути".

Усик vs Джошуа. Попереду реванш
Усик vs Джошуа. Попереду реванш / Фото: USYK17

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"Якщо це підстава, то у реванші Джошуа повинен Усика розірвати. Якщо Джошуа в нього виграє, то це засвідчить, що був якийсь договірняк. Не конкретно боксери домовлялися, а хтось домовився".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Це гра Едді Гірна (промоутера Джошуа)", – сказав на своєму ютуб-каналі Сергій Городнічов.

Едді Гірн і Олександр Усик
Едді Гірн і Олександр Усик / Фото: Twitter

"Якщо ж це не підстава, то Джошуа зараз не можна виходити на повторний бій з Усиком, інакше британцю хана", – додав Городнічов.

Городничев і Кличко
Городничев і Кличко / Фото: Instagram

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Нагадаємо, у вересні Усик сенсаційно здолав Джошуа у Лондоні одностайним рішенням суддів.

У квітні має відбутися їхній реванш, але на Близькому Сході у цей час хочуть влаштувати поєдинок Усик – Ф'юрі, пропонуючи Джошуа відійти убік за компенсацію в 20 млн доларів.

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Невже це вистава? Радість Усика після вересневої перемоги над Джошуа

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