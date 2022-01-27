Відмовилися від 90 мільйонів! Ф'юрі в сказі від апетитів Джошуа та його промоутера

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі звинуватив Джошуа та його команду у зриві бою з Олександром Усиком

Ф'юрі змушений буде чекати бою з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки Олександр Усик "засмагає" на снігу біля моря, за океаном розгорілися неабиякі пристрасті. Як заявив Циганський король, Ей-Джей та його промоутер Едді Гірн відмовилися від 90 мільйонів доларів відступних, за те, щоб дозволити Ф'юрі битися з українцем.

Про це Ф'юрі повідомив у своєму Twitter.

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"Довелося зробити це відео. Едді Гірн та Ентоні Джошуа, схоже, найогидніші бізнесмени в історії. Сьогодні вони втратили 90 мільйонів доларів! Прокляті сучі діти! Психи!", – сказав Ф'юрі.

Tyson Fury на Instagram: Eddie Hearn and Anthony Joshua має gotta be worst businessmen in history. Today they lost $90million.



[ @Tyson_Fury ] pic.twitter.com/cEDfcqOYes - Michael Benson (@ Michael Bensonn) January 26, 2022

Раніше повідомлялося, що Джошуа готовий відступити убік за 20 мільйонів доларів та гарантію бою з переможцем. Ця сума в 10 разів більша, ніж Усик заробив за перемогу над Джошуа!

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

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У свою чергу Ф'юрі не терпиться побитися з Олександром Усиком. Напередодні Циганський король покрив матом обох боксерів, зажадавши бою на найближчі вихідні.

"Джошуа боягуз, Усик п**а, а Ділліан Вайт не хоче битися. Якщо я неправий, давай, б**ь, битися. Ви всі труси, бомжари, ганчірки. Я зніматиму відео, поки один з цих трусів не вирішить битися. Ви всі труси, дурні. Мені все одно, з ким я битися – з Ей Джеєм, Усиком, Ділліаном Уайтом. Воюйте зі мною", – заявив Ф'юрі.