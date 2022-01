Відмовилися від 90 мільйонів! Ф'юрі в сказі від апетитів Джошуа та його промоутера

Поки Олександр Усик "засмагає" на снігу біля моря, за океаном розгорілися неабиякі пристрасті. Як заявив Циганський король, Ей-Джей та його промоутер Едді Гірн відмовилися від 90 мільйонів доларів відступних, за те, щоб дозволити Ф'юрі битися з українцем.

Про це Ф'юрі повідомив у своєму Twitter.

