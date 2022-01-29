Оседлаю тебя так же: Усик верхом на лошади пригрозил Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отлично проводит свободное время. Боксер посетил конюшню и покатался на лошади. А еще он сравнил животное с Тайсоном Фьюри

Усик пригрозил оседлать Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Усик пока не знает, когда состоится реванш с Энтони Джошуа, поэтому еще не приступал к серьезным тренировкам.

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Поэтому у боксера появилось немного свободного времени, чтобы попробовать новое хобби. Недавно он играл на барабанах, а теперь принялся осваивать верховую езду.

Тем не менее, Усик не упустил возможность подколоть своего несостоявшегося (пока) соперника Тайсона Фьюри.

Проезжая мимо камеры, Усик заявил: "Эй, Фьюри, я тебя оседлаю так же".

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Напомним, Усик надеялся встретиться с Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но британец в итоге выбрал бой против Диллиана Уайта.

Как дела у Усика: