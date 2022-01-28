Гадалка предсказала: Цыганского короля троллят за побег от Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри любит подкалывать своих соперников, чтобы вывести их из равновесия. Но неожиданно издевки над оппонентами вернулись к нему бумерангом

Красюк тролит Фьюри за отказ от боя с Усиком / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Накануне Фьюри заявил, что будет драться с Диллианом Уайтом вместо Александра Усика и даже опубликовал постер к предстоящему поединку.

Промоутер Усика Александр Красюк не прошел мимо такого финта британца и ответил боксеру в его же стиле.

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"Похоже, гадалка предсказала Тайсону Фьюри плохой сценарий в его бою с Александром Усиком", – подшутил Красюк у себя в Instagram.

Интересно, что ранее Фьюри разрывался с заявлениями, что хочет бой с Усиком, Уайтом или Энтони Джошуа.

"Джошуа трус, Усик п**а, а Диллиан Уайт не хочет драться. Если я неправ, давай, б**ь, драться. Вы все трусы, бомжары, тряпки", – не подбирал слов Тайсон.

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