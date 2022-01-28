Против Усика с новым тренером. Промоутер Джошуа назвал дату сбора к мегафайту

Эй-Джей все-таки решил сменить тренера перед поединком с Александром Усиком, но кто заменит Роба Маккрэкена – пока остается загадкой

Дату реванша огласят в конце января / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорвался по вине Цыганского короля, промоутеры боксеров вернулись к ранее запланированным поединкам. По словам Эдди Хирна, Джошуа начнет подготовку к реваншу с Усиком в середине февраля, а готовить британца будет новый тренерский состав.

"Во-первых, Энтони лично объявит имя нового тренера, а во-вторых, это будет сделано после того, когда начнется тренировочный лагерь. Думаю, что официально подготовка начнется через две-три недели, где-то в середине февраля.

Джошуа с Маккрэкеном / Фото: Sky Sports

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Усик? Здесь все довольно просто. У нас есть контракт, и мы знаем все условия, мы хотим провести этот бой. Единственный вопрос, который остается решить, это когда и где он пройдет. Сейчас мы рассматриваем апрель на Уэмбли или где-то еще. Но это еще не официально, поэтому не нужно бежать и бронировать номера в отелях", – заявил Хирн в интервью TalkSPORT.

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

Ранее Фьюри обозвал Джошуа и его промоутера Эдди Хирна психами, за их отказ от космической суммы отступных – 90 миллионов долларов. Цыганский король обвинил Эй-Джея и его менеджера в срыве поединка с Александром Усиком.

Фьюри вынужден будет ждать боя с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, в первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Поединок состоялся 25 сентября прошлого года в Лондоне.