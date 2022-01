Отказались от 90 миллионов! Фьюри в бешенстве от аппетитов Джошуа и его промоутера

Пока Александр Усик "загорает" на снегу у моря, за океаном разгорелись нешуточные страсти. Как заявил Цыганский король, Эй-Джей и его промоутер Эдди Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных, за то, чтобы позволить Фьюри сразится с украинцем.

Об этом Фьюри сообщил в своем Twitter.

Tyson Fury on Instagram: Eddie Hearn and Anthony Joshua have gotta be the worst businessmen in history. Today they lost $90million.



[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/cEDfcqOYes