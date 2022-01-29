Провести бой Усик – Фьюри помешал Рамадан: неожиданный поворот

Несколько месяцев промоутеры вели закулисные переговоры, но в итоге Фьюри будет драться с Диллианом Уайтом, а Усик проведет реванш с Энтони Джошуа.
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Кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
По словам промоутера Боба Арума, организовать бой вызвались инвесторы из Ближнего востока. Впрочем, американец сомневался, что им удастся договориться, ведь необходимо было не только выделить солидный гонорар боксерам, но и договориться об отступных для Джошуа и Уайта.
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Ранее сообщалось, что Джошуа отказался от 90 миллионов долларов. Уайт также мог заломить немаленькую сумму, учитывая, что за бой с Фьюри он должен заработать минимум 8,2 млн долларов.
К тому же были проблемы с телевизионными правами, поэтому организовать бой сейчас было крайне сложно.
"К тому же они не могли провести бой в апреле, потому что Рамадан. В лучшем случае поединок состоялся бы в июне. В результате Тайсон потерял терпение", – цитирует Арума boxing247.com.
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