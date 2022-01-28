Миколенко передал нефартовый номер Усику: и стоило меняться подарками?

Игрок Эвертона и чемпион мира по боксу устроили обмен подарками, у Миколенко теперь есть боксерская перчатка, а у Усика футболка ливерпульского клуба

Усик и Миколенко обменялись подарками / Фото: Коллаж: Сегодня

Виталий Миколенко не успел как следует адаптироваться в Эвертоне, как угодил в лазарет. У футболиста проблемы со спиной.

Поддержал игрока сборной Украины чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF Александр Усик. Он презентовал Миколенко боксерскую перчатку. Теперь защитнику будет еще легче отбиваться от форвардов соперника.

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Виталий в долгу не остался и подарил боксеру футболку Эвертона.

Интересно, что 19-й номер – неудачный для игроков Эвертона. У предыдущих футболистов, выступавших с этой цифрой на спине, карьера в ливерпульском клубе не заладилась.

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Ранее мы писали, что Виталий Кличко умолял Энтони Джошуа не отказываться от реванша с Александром Усиком. Британец подумывал взять отступные и согласиться, чтобы Усик и Тайсон Фьюри провели объединительный поединок.