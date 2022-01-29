Жертва Усика озвучил имя лучшего супертяжа мира

Британец Тони Беллью проиграл Александру Усику, но лучшим супертяжеловесом мира считает Тайсона Фьюри

Беллью получил от Усика, но номером один его не признает / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Александру Усику принадлежат чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, британец Тони Беллью не спешит называть его лучшим бойцом в хэвивейте.

И это притом, что сам Беллью был брутально нокаутирован Усиком в 2018-м. Правда, дело было в крузервейте.

Реклама

Вот так Усик нокаутировал Беллью / Фото: Getty Images

"Сейчас Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес в мире. Ему дышит в спину Александр Усик, однако учитывая то, как Фьюри справился с Деонтеем Уайлдером в их последнем бою, нельзя не назвать его первым номером", – заявил Беллью изданию Talksport.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Реклама

Напомним, Усик и Фьюри уже нынешней весной могли бы определить, кто из них король хэвийвейта. Но их бой за звание абсолютного чемпиона мира сорвался.

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В апреле чемпион по версии WBC Фьюри подерется с Диллианом Уайтом.

Реклама

Усик же проведет реванш с Энтони Джошуа, которого одолел единогласным решением судей в сентябре. Не исключено, что их повторный поединок состоится аж в июне.