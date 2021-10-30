"Ватна" істота: Усик здивував своїм собакою

За охорону будинку найсильнішого боксера світу Олександра Усика відповідає мікроскопічне створення

Усик і його песик / Фото: Instagram

Олександр Усик, який з недавніх пір є чемпіоном світу в суперважкій вазі, показав публіці свого собаку.

Тих, хто чекав побачити гіганта, спіткало розчарування.

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Якщо говорити боксерською термінологією, то рудий улюбленець Усика представляє найлегшу вагу.

У Олександра – померанський шпіц.

Висота в загривку до 22 см, вага – до 3,5 кг.

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Цю породу вирізняє м'яка набивна "ватна" шерсть, пухнастий лоб, коротка морда, а також загострені вуха.

Однак, що цікаво, незважаючи на малий зріст, шпиці можуть за себе постояти, вони не полохливі і навіть відважні.

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Зазначимо, що потенційний суперник Олександра Усика Тайсон Ф'юрі, якщо говорити про домашніх улюбленців, теж віддає перевагу малюкам. Дивіться, яка крихітка у Циганського короля: