"Ватна" істота: Усик здивував своїм собакою

Олександр Усик, який з недавніх пір є чемпіоном світу в суперважкій вазі, показав публіці свого собаку.
Тих, хто чекав побачити гіганта, спіткало розчарування.
Якщо говорити боксерською термінологією, то рудий улюбленець Усика представляє найлегшу вагу.
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У Олександра – померанський шпіц.
Висота в загривку до 22 см, вага – до 3,5 кг.
Цю породу вирізняє м'яка набивна "ватна" шерсть, пухнастий лоб, коротка морда, а також загострені вуха.
Однак, що цікаво, незважаючи на малий зріст, шпиці можуть за себе постояти, вони не полохливі і навіть відважні.
Зазначимо, що потенційний суперник Олександра Усика Тайсон Ф'юрі, якщо говорити про домашніх улюбленців, теж віддає перевагу малюкам. Дивіться, яка крихітка у Циганського короля:
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