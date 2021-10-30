"Ватное" существо: Усик удивил своей собакой

За охрану дома самого сильного боксера мира Александра Усика отвечает микроскопическое создание

Усик и его собачка / Фото: Instagram

Александр Усик, с недавних пор являющийся чемпионом мира в супертяжелом весе, показал публике свою собаку.

Тех, кто ждал увидеть гиганта, постигло разочарование.

Реклама

Если говорить боксерской терминологией, то рыжий питомец Усика представляет наилегчайший вес.

У Александра – померанский шпиц.

Высота в холке до 22 см, вес – до 3,5 кг.

Реклама

Эту породу отличает мягкая набивная "ватная" шерсть, пушистый лоб, короткая морда, а также заостренные уши.

Однако, что интересно, несмотря на малый рост, шпицы могут за себя постоять, они не пугливы и даже отважны.

Реклама

Отметим, что потенциальный соперник Александра Усика Тайсон Фьюри, если говорить о домашних питомцах, тоже предпочитает малышей. Смотрите, какая кроха у Цыганского короля: