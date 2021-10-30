"Ватное" существо: Усик удивил своей собакой

Александр Усик, с недавних пор являющийся чемпионом мира в супертяжелом весе, показал публике свою собаку.
Тех, кто ждал увидеть гиганта, постигло разочарование.
Если говорить боксерской терминологией, то рыжий питомец Усика представляет наилегчайший вес.
Далее по теме
У Александра – померанский шпиц.
Высота в холке до 22 см, вес – до 3,5 кг.
Эту породу отличает мягкая набивная "ватная" шерсть, пушистый лоб, короткая морда, а также заостренные уши.
Однако, что интересно, несмотря на малый рост, шпицы могут за себя постоять, они не пугливы и даже отважны.
Отметим, что потенциальный соперник Александра Усика Тайсон Фьюри, если говорить о домашних питомцах, тоже предпочитает малышей. Смотрите, какая кроха у Цыганского короля:
Читайте также:
- Джошуа решил сделать из своего сына второго Усика
- "Для нас не имеет значения, кто тренирует Джошуа": Усик серьезно готовится к реваншу
- Усику надо признать короля! Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира
- "Это был блестящий бой": Усик разнес критиков Джошуа
- К черту Арума! Джошуа выйдет на бой с Усиком вопреки промоутеру Фьюри
- Усика можно и не ждать! Фьюри посоветовали побыстрее завершить карьеру
- Усик объединяет народы Украины и России! Оккупанты восхищены позицией боксера
- У Усика будут проблемы: Джошуа раскрыл план на реванш
- Боксер, которого били Усик и Фьюри, назвал победителя их боя
- Что ест чемпион Усик: боксер рассказал, что было на столе после победы над Джошуа