До кімнати жертви Ломаченка заявився Васин кривдник

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес навідався до свого екссуперника Річарда Коммі, щоб підтримати того після поразки від Василя Ломаченка

Жертва і кривдник Ломи - Коммі і Лопес / Фото: Колаж: Сьогодні

Несподівана зустріч, що тут скажеш! Теофімо Лопес, який рік тому переміг Ломаченка, навідався до Річарда Коммі, котрий програв Василеві на вихідних.

"Вау, щойно мені зателефонували до мого номера в готелі і сказали, що хтось прийшов у хол і хоче привітатися зі мною. Я не міг повірити, коли побачив, що це – Теофімо Лопес. Він привітав мене з моїм виступом і побажав усього найкращого. Я так зворушений тим, що він знайшов час для зустрічі зі мною. Хай благословить тебе Бог, Тео", – написав Коммі у себе в Twitter.

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, Лопес згоден провести реванш із Василем Ломаченком, якщо той підніметься до першого напівсереднього дивізіону.

Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

Але Ломаченко робити цього не має наміру, бажаючи побитися з австралійцем Джорджем Камбососом, котрий недавно позбавив Лопеса звання короля легкої ваги.