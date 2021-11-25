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Лопес погодився на реванш із Ломаченком

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
25 листопада, 08:18
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Але лише за умови, що український боксер підніметься до першого напівсереднього дивізіону
Ломаченко vs Лопес
Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес згоден провести повторний бій із Василем Ломаченком, якого здолав одноголосним рішенням суддів у жовтні минулого року.

Але для цього Ломаченко має піднятися до категорії 140 фунтів (63,5 кг).

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Про це Теофімо Лопес заявив в інтерв'ю Complex.com.

"Щоб реванш із Ломаченком відбувся, українець має піднятися до категорії 140 фунтів. Якщо вони хочуть добитися цього бою, нехай піднімаються. Коли я бився з Ломаченком торік, то зробив вагу, але відчував себе надто легким. Мені здавалося, що Ломаченко був важчим за мене", – заявив Лопес.

Теофімо Лопес – Василь Ломаченко
Теофімо Лопес – Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

"Моє тіло просто вимагає: "Пішли до першої напівсередньої ваги. Що ми ще тут забули?" Люди побачать реванш із Ломаченком, якщо він підніметься у 140. До зустрічі у першій напівсередній вазі", – додав Лопес.

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Прощальною піснею Лопеса у легкій вазі має стати поєдинок проти австралійця Джорджа Камбососа 27 листопада на рингу "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Теофімо Лопес vs Джордж Камбосос
Теофімо Лопес vs Джордж Камбосос

Там же, 11 грудня, Василь Ломаченко поб'ється з африканцем Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.

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Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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