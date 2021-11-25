Лопес согласился на реванш с Ломаченко

Но лишь при условии, что украинский боксер поднимется в первый полусредний дивизион

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес согласен провести повторный бой с Василием Ломаченко, которого одолел единогласным решением судей в октябре прошлого года.

Но для этого Ломаченко должен подняться в категорию 140 фунтов (63,5 кг).

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Об этом Теофимо Лопес заявил в интервью Complex.com.

"Чтобы реванш с Ломаченко состоялся, украинец должен подняться в категорию 140 фунтов. Если они хотят добиться этого боя, пусть поднимаются. Когда я дрался с Ломаченко в прошлом году, то сделал вес, но чувствовал себя слишком легким. Мне казалось, что Ломаченко был тяжелее меня", – заявил Лопес.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

"Мое тело просто требует: "Пошли в первый полусредний вес. Что мы еще здесь забыли?" Люди увидят реванш с Ломаченко, если он поднимется в 140. До встречи в первом полусреднем весе", – добавил Лопес.

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Прощальной песней Лопеса в легком весе должен стать поединок против австралийца Джорджа Камбососа 27 ноября на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос

Там же, 11 декабря, Василий Ломаченко подерется с африканцем Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.

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