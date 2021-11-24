Родина кривдників Ломаченка тріщить по швах: батько погрозив кинути Лопеса

Теофімо Лопес-старший припинить тренувати свого сина, якщо 27 листопада той не нокаутує в ранніх раундах австралійця Джорджа Камбососа

Лопес і Ломаченко зі своїми батьками-тренерами / Фото: Instagram

Американець Теофімо Лопес і австралієць Джордж Камбосос поб'ються на рингу "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку найближчими вихідними – за два тижні до того, як там же Василь Ломаченко зустрінеться із Річардом Коммі.

Щоб Лопес якнайшвидше впорався з Камбососом, Теофімо-старший пригрозив синові.

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"Якщо Теофімо не нокаутує цього хлопця за три раунди, то я відмовлюся його тренувати, – заявив Лопес-старший каналу iFL TV. – Хто такий Камбосос? Купа л**на. Він ніколи не бився з бійцями рівня Коммі та Ломаченка, який перемагав мій син".

За словами Теофімо Лопеса-старшого, після перемоги над Камбососом вони планують залишити легку вагу та побитися з Джошем Тейлором за чемпіонський титул у першому напівсередньому дивізіоні.

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Теофімо Лопес vs Джордж Камбосос

Тим часом, Василь Ломаченко під керівництвом свого батька готується в США до бою з Річардом Коммі, який напередодні показав, яким чином збирається уникнути нокауту у поєдинку із Ломою 11 грудня.