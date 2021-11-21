Ломаченко його не наздожене: Термінатор бігає як Болт (відео)

Річард Коммі з Гани, з яким 11 грудня на рингу "Медісон-сквер-гарден" поб'ється Василь Ломаченко, може уникнути нокауту.
Це станеться, якщо 34-річний африканець на прізвисько Термінатор тікатиме від Васі з тією ж швидкістю, якою він блиснув на тренуванні.
Коммі мало не вилетів з бігової доріжки, розігнавшись, як Усейн Болт на своїй рекордній стометрівці.
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Відео опубліковано на сторінці суперника Ломаченка в Instagram.
"Я не зупинюся", – підписав його Коммі.
Утім, заради справедливості, нагадаємо, що Коммі вміє не тільки працювати в рингу ногами, а й кулаками. Дивіться, як у своєму попередньому бою, у лютому 2021-го, Річард нокаутував домініканця Марінеса.
Зазначимо, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн.
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