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Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
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Семья крушителей Ломаченко трещит по швам: отец пригрозил бросить Лопеса

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
24 ноября, 13:09
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Теофимо Лопес-старший прекратит тренировать своего сына, если 27 ноября тот не нокаутирует в ранних раундах австралийца Джорджа Камбососа
Лопес и Ломаченко со своими отцами-тренерами
Лопес и Ломаченко со своими отцами-тренерами / Фото: Instagram

Американец Теофимо Лопес и австралиец Джордж Камбосос подерутся на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке в ближайшие выходные – за две недели до того, как там же Василий Ломаченко встретится с Ричардом Комми.

Чтобы Лопес побыстрее разделался с Камбососом, Теофимо-старший пригрозил сыну.

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"Если Теофимо не нокаутирует этого парня за три раунда, то я откажусь его тренировать, – заявил Лопес-старший каналу iFL TV. – Кто такой этот Камбосос? Куча д***ма. Он никогда не дрался с бойцами уровня Комми и Ломаченко, который побеждал мой сын".

По словам Теофимо Лопеса-старшего, после победы над Камбососом они планируют покинуть легкий вес и подраться с Джошем Тейлором за чемпионский титул в первом полусреднем дивизионе.

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Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос

Тем временем Василий Ломаченко под руководством своего отца готовится в США к бою с Ричардом Комми, который накануне показал, каким образом собирается избежать нокаута в поединке с Ломой 11 декабря.

Ломаченко vs Комми
Ломаченко vs Комми / Фото: Instagram

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