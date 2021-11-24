Семья крушителей Ломаченко трещит по швам: отец пригрозил бросить Лопеса

Теофимо Лопес-старший прекратит тренировать своего сына, если 27 ноября тот не нокаутирует в ранних раундах австралийца Джорджа Камбососа

Лопес и Ломаченко со своими отцами-тренерами / Фото: Instagram

Американец Теофимо Лопес и австралиец Джордж Камбосос подерутся на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке в ближайшие выходные – за две недели до того, как там же Василий Ломаченко встретится с Ричардом Комми.

Чтобы Лопес побыстрее разделался с Камбососом, Теофимо-старший пригрозил сыну.

Реклама

"Если Теофимо не нокаутирует этого парня за три раунда, то я откажусь его тренировать, – заявил Лопес-старший каналу iFL TV. – Кто такой этот Камбосос? Куча д***ма. Он никогда не дрался с бойцами уровня Комми и Ломаченко, который побеждал мой сын".

По словам Теофимо Лопеса-старшего, после победы над Камбососом они планируют покинуть легкий вес и подраться с Джошем Тейлором за чемпионский титул в первом полусреднем дивизионе.

Реклама

Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос

Тем временем Василий Ломаченко под руководством своего отца готовится в США к бою с Ричардом Комми, который накануне показал, каким образом собирается избежать нокаута в поединке с Ломой 11 декабря.