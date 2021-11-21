Ломаченко его не догонит: Терминатор бегает как Болт (видео)

Ричард Комми из Ганы, с которым 11 декабря на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" подерется Василий Ломаченко, имеет все шансы избежать нокаута.
Это случится, если 34-летний африканец по прозвищу Терминатор будет убегать от Васи с той же скоростью, которой он блеснул на тренировке.
Комми чуть не вылетел с беговой дорожки, разогнавшись, как Усейн Болт на своей рекордной стометровке.
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Видео опубликовано на странице соперника Ломаченко в Instagram.
"Я не остановлюсь", – подписал его Комми.
Впрочем, справедливости ради, напомним, что Комми умеет не только работать в ринге ногами, но и кулаками. Смотрите, как в своем предыдущем бою, в феврале 2021-го, Ричард нокаутировал доминиканца Маринеса.
Отметим, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн.
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