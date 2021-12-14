В номер к жертве Ломаченко заявился Васин обидчик

Неожиданная встреча, что тут скажешь! Теофимо Лопес, год назад победивший Ломаченко, наведался к Ричарду Комми, проигравшему Василию на выходных.
"Вау, только что мне позвонили в мой номер в отеле и сказали, что кто-то пришел в холл и хочет поздороваться со мной. Я не мог поверить, когда увидел, что это – Теофимо Лопес. Он поздравил меня с моим выступлением и пожелал всего наилучшего. Я так растроган тем, что он нашел время для встречи со мной. Да благословит тебя Бог, Тео", – написал Комми у себя в Twitter.
Напомним, Лопес согласен провести реванш с Василием Ломаченко, если тот поднимется в первый полусредний дивизион.
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Но Ломаченко делать этого не намерен, желая подраться с австралийцем Джорджем Камбососом, недавно лишившим Лопеса звания короля легкого веса.
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