Усик – роздутий крузер. Ф'юрі приголомшив заявою про бій з українцем

Британський володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив заяву з приводу потенційного поєдинку з українцем Олександром Усиком.

Читайте також: Ф'юрі обійшов Усика в топі, незважаючи на відхід з боксу. Свіжий рейтинг від ESPN

Епатажному британському боксеру, схоже, закрутило голову від успіхів. Він уже вважає себе абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі і йому нічого доводити в бою з Усиком, якому належать пояси WBA super, WBO, IBF та IBO.

Its never going to happen.



Id punch Usyk around the ring. Hes a middleweight that has been blown up. @Tyson_Fury tells talkSPORT he is not interested in a fight against @UsykAA . pic.twitter.com/Fu9S4DW1fy