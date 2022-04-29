Усик – роздутий крузер. Ф'юрі приголомшив заявою про бій з українцем

Британський володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив заяву з приводу потенційного поєдинку з українцем Олександром Усиком.
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Епатажному британському боксеру, схоже, закрутило голову від успіхів. Він уже вважає себе абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі і йому нічого доводити в бою з Усиком, якому належать пояси WBA super, WBO, IBF та IBO.
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" Цього бою ніколи не буде, тому що я завершив кар'єру. Але давайте скажемо, що я б бив Усика по всьому рингу, адже він лише роздутий крузер.
Я вже був абсолютним чемпіоном хевівейту, володів кожним з поясів. Мені більше нічого робити у цьому спорті. Я пішов, остаточно та безповоротно. Все", – сказав Ф'юрі в ефірі TalkSport.
Its never going to happen.- talkSPORT (@talkSPORT) April 28, 2022
Id punch Usyk around the ring. Hes a middleweight that has been blown up. @Tyson_Fury tells talkSPORT he is not interested in a fight against @UsykAA . pic.twitter.com/Fu9S4DW1fy
Ф'юрі має на увазі той факт, що коли він переміг Володимира Кличка у 2015 році, він виграв титули WBA, WBO та IBF, тому, поряд з поясом WBC, у якийсь момент своєї кар'єри він мав усі чотири основні визнані світові титули.
Але офіційно Циганський король не був абсолютним чемпіоном світу. Останнім абсолютом у хевівейті був легендарний Леннокс Льюс, який був позбавлений цього титулу у квітні 2000 року.
Поки що гучні заяви Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри більше схожі на піар-хід. Цілком можливо Циганський король хоче підігріти інтерес до майбутнього бою за звання абсолюту. До речі, співпромоутер Ф'юрі Френк Воррен уже підрахував прибути від майбутнього поєдинку з переможцем реваншу Усик – Джошуа.