Усик – раздутый крузер. Фьюри ошарашил заявлением о бое с украинцем

Британский обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу потенциального поединка с украинцем Александром Усиком.

Эпатажному британскому боксеру, похоже, вскружило голову от успехов. Он уже считает себя абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и ему нечего доказывать в бою с Усиком, которому принадлежат пояса WBA super, WBO, IBF и IBO.

Its never going to happen.



Id punch Usyk around the ring. Hes a middleweight that has been blown up.@Tyson_Fury tells talkSPORT he is not interested in a fight against @UsykAA. pic.twitter.com/Fu9S4DW1fy