Усик – раздутый крузер. Фьюри ошарашил заявлением о бое с украинцем

Цыганский король считает, что он уже всего добился на боксерском ринге и ему больше нечего доказывать в поединке с Александром Усиком

Александр Усик vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Британский обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу потенциального поединка с украинцем Александром Усиком.

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Эпатажному британскому боксеру, похоже, вскружило голову от успехов. Он уже считает себя абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и ему нечего доказывать в бою с Усиком, которому принадлежат пояса WBA super, WBO, IBF и IBO.

"Этого боя никогда не будет, потому что я завершил карьеру. Но давайте скажем, что я бы избивал Усика по всему рингу, ведь он лишь раздутый крузер. Я уже был абсолютным чемпионом хэвивейта, владел каждым из поясов. Мне больше нечего делать в этом спорте. Я ушел, окончательно и бесповоротно. Все", – сказал Фьюри в эфире TalkSport.

Its never going to happen.



Id punch Usyk around the ring. Hes a middleweight that has been blown up.@Tyson_Fury tells talkSPORT he is not interested in a fight against @UsykAA. pic.twitter.com/Fu9S4DW1fy — talkSPORT (@talkSPORT) April 28, 2022

Фьюри имеет в виду тот факт, что когда он победил Владимира Кличко в 2015 году, он выиграл титулы WBA, WBO и IBF, поэтому, наряду с поясом WBC, в какой-то момент своей карьеры он обладал всеми четырьмя основными признанными мировыми титулами.

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Но официально Циганский король не был абсолютным чемпионом мира. Последним абсолютом в хэвивейте был легендарный Леннокс Льюс, который лишен был этого титула в апреле 2000 года.

Пока громкие заявления Тайсона Фьюри о завершении карьеры больше похоже на пиар-ход. Вполне возможно Цыганский король хочет подогреть интерес к будущему бою за звание абсолюта. Кстати, со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен уже подсчитал прибыть от будущего поединка с победителем реванша Усик – Джошуа.

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