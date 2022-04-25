Вдарився головою! Уайт після фіаско наїхав на Ф'юрі і вимагає реваншу

У суботу в Лондоні на "Уемблі" відбувся довгоочікуваний бій за пояс WBC у надважкій вазі. Тайсон Ф'юрі зумів перемогти Ділліана Уайта технічним нокаутом.

Поєдинок тривав шість раундів, а після нього Уайт назвав причини своєї поразки. Щоправда, після цього "Злодій" все ж таки звинуватив Тайсона в порушенні правил.

"Мене вдарили, але я намагався прийти до тями. Ф'юрі штовхнув мене, я впав і вдарився головою, це порушення правил. Це не боротьба, а бокс. Мені потрібно було дати додатковий час, щоб відновитися, а потім продовжити бій. Мене спіймав добрячий удар. Я пішов на лівий аперкот, він пішов на правий.

Тайсон трохи вище за мене, тому, очевидно, він був на відстані. Я намагався зібратися, а він на повну штовхнув мене двома руками. Фьюрі багато сходить з рук. Тайсон сказав, що піде на пенсію. Я сподіваюся, що він не зробить цього, тому що хочу ще раз зустрітися".