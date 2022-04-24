Ф'юрі повернеться, аби стати абсолютним чемпіоном! Думка легендарного боксера

Леннокс Льюїс хоче побачити ще один бій Тайсона Ф'юрі. Поєдинок за всі титули може відновити кар'єру британця

Леннокс Льюїс сподівається на повернення Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Після впевненого захисту чемпіонського поясу WBC у суперважкій вазі, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Циганський король нокаутував Ділліана Уайта у 6 раунді, і одразу після бою заявив, що більше не вийде на ринг.

Реклама

Ці слова чемпіона сколихнули весь боксерський світ. Але багато експертів вважають, що це піар від Ф'юрі. Своєю думкою про завершення кар'єри чемпіона WBC поділився легендарний Леннокс Льюїс:

" Ф'юрі завжди мене приголомшував. Це був чудовий бій для нього. Наприкінці Ділліан Уайт навіть не знав, що на нього чекає. Це був чудовий аперкот. Ф'юрі знаходиться на піку своєї кар'єри, він найкращий боксер надважкої ваги у світі. Ніщо його не зупинить. Він прийме час, відпочине та повернеться до нас. Я зрозумію, якщо Ф'юрі закінчить кар'єру, але я сподіваюся, що він повернеться. Я маю сумнів, що він піде... Думаю, Ф'юрі повернеться в ринг, я вірю, що він захоче стати абсолютним чемпіоном. "

Тайсон Ф'юрі нокаутував Ділліана Уайта найпотужнішим аперкотом . Шансів продовжити поєдинок претендент не мав.