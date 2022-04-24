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Фьюри вернется, чтобы стать абсолютным чемпионом! Мнение легендарного боксера

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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24 апреля, 08:42
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Леннокс Льюис хочет увидеть еще один бой Тайсона Фьюри. Поединок за все титулы может возобновить карьеру британца
Леннокс Льюис верит в возвращение Фьюри
Леннокс Льюис верит в возвращение Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

После уверенной защиты чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе, Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Цыганский король нокаутировал Диллиана Уайта в 6 раунде, и сразу после боя заявил, что больше не выйдет на ринг.

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Эти слова чемпиона всколыхнули весь боксерский мир. Но многие эксперты считают, что это пиар от Фьюри. Своим мнением о завершении карьеры чемпиона WBC, поделился легендарный Леннокс Льюис:

"Фьюри всегда меня ошеломлял. Это был отличный бой для него. В конце Диллиан Уайт даже не знал, что его ждет. Это был отличный апперкот.

Фьюри находится на пике своей карьеры, он самый лучший боксер сверхтяжелого веса в мире. Ничто его не остановит. Он примет время, отдохнет и вернется к нам.

Я пойму, если Фьюри закончит карьеру, но надеюсь, что он вернется. Я сомневаюсь, что он уйдет... Думаю, Фьюри вернется в ринг, я верю, что он захочет стать абсолютным чемпионом."

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта мощнейшим апперкотом. Шансов продолжить поединок у претендента не было.

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