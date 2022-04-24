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Вот это удар! Как Фьюри нокаутировал Уайта (видео)

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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24 апреля, 01:18
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Чемпион мира в супертяжелом весе избавился от претендента в шестом раунде. Тайсон Фьюри добыл 32-ю победу на профи-ринге
Фьюри легко победил Уайта
Фьюри легко победил Уайта / Фото: REUTERS

Британец Тайсон Фьюри успешно провел защиту чемпионского пояса WBC. Он досрочно победил своего соотечественника Диллиана Уайта.

Бой прошел на лондонском стадионе "Уэмбли". И был завершен в шестом раунде. Фьюри мощным ударом свалил соперника с ног. Уайт попытался подняться и продолжить поединок, но рефери остановил избиение.

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Таким образом, Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провел защиту титула WBC. Еще один поединок Фьюри завершил вничью.

Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге. Ранее он уступал Александру Поветкину и Энтони Джошуа.

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Напомним, что гонорары у боксеров были внушительными. Фьюри достанется 29,5 млн долларов, а Уайту – 7,4 млн. Плюс победитель боя получит бонус в 4,1 млн.

Кроме того, доходы боксеров еще увеличатся за счет прибыли от продажи платной трансляции боя.

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