Вот это удар! Как Фьюри нокаутировал Уайта (видео)

Британец Тайсон Фьюри успешно провел защиту чемпионского пояса WBC. Он досрочно победил своего соотечественника Диллиана Уайта.
Бой прошел на лондонском стадионе "Уэмбли". И был завершен в шестом раунде. Фьюри мощным ударом свалил соперника с ног. Уайт попытался подняться и продолжить поединок, но рефери остановил избиение.
ONE PUNCH POWER.@Tyson_Fury | #FuryWhytepic.twitter.com/QkgHMf9ntX— Top Rank Boxing (@trboxing) April 23, 2022
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Таким образом, Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провел защиту титула WBC. Еще один поединок Фьюри завершил вничью.
Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге. Ранее он уступал Александру Поветкину и Энтони Джошуа.
Напомним, что гонорары у боксеров были внушительными. Фьюри достанется 29,5 млн долларов, а Уайту – 7,4 млн. Плюс победитель боя получит бонус в 4,1 млн.
Кроме того, доходы боксеров еще увеличатся за счет прибыли от продажи платной трансляции боя.