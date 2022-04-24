Цыганский барон уничтожил Злодея! Усику приготовиться

Тайсон Фьюри без труда защитил чемпионский пояс и теперь ждет победителя поединка Александр Усик – Энтони Джошуа

Фьюри нокаутировал Уайта / Фото: REUTERS

На "Уэмбли" чуда на произошло. Действующий чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри сохранил свой титул. Мы вели онлайн-трансляцию боя Фьюри – Уайт.

С первого раунда бросалась в глаза разница в габаритах. 206 см Тайсона Фьюри против 193 см Диллиана Уайта. Более мелкий Уайт никак не мог достать своего противника.

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Цыганский барон себя вольно чувствовал в ринге. Держал дистанцию и изредка выбрасывал удары. Попытки Диллиана зажать чемпиона у канатов ничем не заканчивались.

В четвертом раунде боксер решили немного поклинчевать и Фьюри головой боднул противника. Над правым глазом Злодея, такое прозвище у Уайта, появилась кровь.

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А развязка наступила в шестом раунде. Мощный удар снизу отправил Диллиана на канвас. Подняться и продолжить поединок он так и не смог.

Досрочная победа Тайсона Фьюри. И он теперь ждет победителя боя Александр Усик – Энтони Джошуа, чтобы сразиться за звание абсолютного чемпиона.