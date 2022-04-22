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Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт: онлайн-трансляция грандиозной битвы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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22 апреля, 14:06
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Следите вместе с нами за чемпионским поединком в Лондоне, где определится потенциальный соперник Александра Усика
Фьюри vs Уайт: на кону пояс WBC
Фьюри vs Уайт: на кону пояс WBC / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 23 апреля на знаменитом футбольном стадионе "Уэмбли" состоится грандиозный боксерский вечер. В поединке за звание чемпиона мира по версии WBC сойдутся Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт.

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Мы проведем онлайн-трансляцию вечера бокса в Лондоне.

Все поединки вечера

  • Тайсон Фьюри (31-0-1) – Диллиан Уайт (28-2-0)
  • Иссак Лоу (21-1-3) – Ник Бол (14-0-0)
  • Эков Эссумен (16-0-0) – Даррен Тетли (21-2-0)
  • Давид Аделайе (8-0-0) – Крис Хили (9-8-0)
  • Томми Фьюри (7-0-0) – Даниэль Босянски (10-1-0)
  • Курт Уолкер (1-0-0) – Стефан Николае (3-31-2)
  • Кароль Итаума (6-0-0) – Михал Чах (2-11-0)
  • Ройстон Берни-Смит (1-0-0) – Константин Радои (0-10-0)

Послужной список

Тайсону Фьюри – 33 года. Он чемпион мира по версии WBC. 31 победа (22 нокаутом) и 1 ничья.

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Фьюри стал чемпионом мира в 2015 году, когда победил по очкам Владимира Кличко.

Дальше впал в депрессию, начал принимать наркотики и почти три года не появлялся в ринге.

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Затем было триумфальное возвращение. Ничья с чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

Кровавая победа над Отто Валлином. Из-за рассечения Тайсона поединок едва не остановили, после боя британцу наложили 47 швов.

А затем Фьюри провел два боя с Уайлдером и оба выиграл досрочно, забрав у него чемпионский пояс WBC.

Диллиану Уайту – 30 лет. 28 побед (19 нокаутом) и 2 поражения.

Британец побеждал таких известных соперников, как Дерек Чисора (дважды), Роберт Хелениус, Джозеф Паркер, Мариуш Вах, Александр Поветкин.

А проигрывал Энтони Джошуа и Александру Поветкину.

Призовой фонд

Гонорары у боксеров будут внушительными. Фьюри достанется 29,5 млн долларов, а Уайту – 7,4 млн. Плюс победитель боя получит бонус в 4,1 млн.

Кроме того, доходы боксеров еще увеличатся за счет прибыли от продажи платной трансляции боя.

Ожидается, что 23 апреля на "Уэмбли" будет присутствовать около 94 тысяч зрителей, что побьет рекорд в 88 тысяч зрителей, присутствовавших там на бое Энтони Джошуа и Владимира Кличко в 2017 году.

Цитаты

Тайсон Фьюри:

"Какой бы стиль я не избрал, я побью Диллиана Уайта. Я могу побить Диллиана Уайта, работая первым номером, работая вторым номером, кружа вокруг него. Я выйду на ринг и начну выбрасывать бомбы с первого раунда. Я устрою хорошее шоу для всех зрителей, что придут на бой. А затем я нанесу ему сильный удар – и все, прощай".

Диллиан Уайт:

"Я не обращаю внимания, на то что люди говорят или думают обо мне. Говорили, что со мной все ясно после двух поражений, меня оба раза списывали со счетов. Но я все еще здесь. У Тайсона новый стиль, в котором он пытается драться, и это обещает хороший бой. Тут есть непредсказуемость. Кто-то окажется в нокауте".

Кто фаворит

  • Победа Фьюри нокаутом – 1.60
  • Победа Фьюри по очкам – 3.30
  • Победа Уайта нокаутом – 6.70
  • Победа Уайта по очкам – 20.50
  • Бой завершится досрочно – 1.37
  • Бой пройдет все 12 раундов – 2.85

Что дальше

Существует негласная договоренность, что победитель этого боя выйдет на победителя реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Чтобы определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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