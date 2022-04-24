Циганський барон знищив Злодія! Усику приготуватися

Тайсон Ф'юрі легко захистив чемпіонський пояс і тепер чекає на переможця поєдинку Олександр Усик – Ентоні Джошуа

Ф'юрі нокаутував Уайта / Фото: REUTERS

На "Уемблі" дива не сталося. Чинний чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі зберіг свій титул. Ми вели онлайн-трансляцію бою Фьюрі – Вайт.

З першого раунду впадала у вічі різниця в габаритах. 206 см Тайсона Ф'юрі проти 193 см Ділліана Вайта. Дрібніший Вайт ніяк не міг дістати свого супротивника.

Реклама

Циганський барон себе вільно відчував у рингу. Тримав дистанцію і зрідка викидав удари. Спроби Ділліана затиснути чемпіона біля канатів нічим не закінчувалися.

У четвертому раунді боксер вирішили трохи поклінчувати і Ф'юрі головою вдарив супротивника. Над правим оком Злодія, таке прізвисько у Вайта, з'явилася кров.

Реклама

А розв'язка настала у шостому раунді. Потужний удар знизу відправив Ділліана на канвас. Піднятися та продовжити поєдинок він так і не зміг.

Дострокова перемога Тайсона Ф'юрі. І він тепер чекає на переможця бою Олександр Усик – Ентоні Джошуа, щоб битися за звання абсолютного чемпіона.