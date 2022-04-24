А как же Усик? Тайсон Фьюри завершил карьеру!

Британский боксер после победы над Уайтом пообещал больше не выходить в ринг, но многие считают это рекламным трюком

Фьюри пообещал жене больше не драться / Фото: REUTERS

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Это случилось в ринге, сразу после победы над Диллианом Уайтом.

Смотрите видео, как Фьюри нокаутировал Уайта.

Реклама

"Сегодня я не был нацелен на победу по очкам, я хотел большой и грязный нокаут. Я нашел прекрасный апперкот, вот и все.

После третьего боя с Деонтеем Уайлдером я сказал, что это будет мой последний поединок, однако я чувствовал, что задолжал фанатам последнее домашнее выступление. Это однозначно конец Цыганского короля, и я ушел громко.

Я пообещал своей жене, что больше не вернусь в ринг. Я люблю вас, мои болельщики. Спасибо вам большое", – сказал Тайсон Фьюри после поединка.

Реклама

Ранее мы писали, что заявление Тайсона Фьюри о завершении профессиональной карьеры после поединка с Уайтом может оказаться рекламным трюком.

Ведь существует негласная договоренность, что Фьюри теперь встретится с победителем реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Чтобы определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.